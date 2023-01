A Sarmato pane tricolore per ricordare la bandiera e il garibaldino Pecchioni

Era il 7 gennaio 1797 quando a Reggio Emilia nacque la bandiera tricolore italiana. E così, sabato a Sarmato anche il pane sarà di tre colori, proprio per ricordare questo evento: a creare una treccia di pane verde bianca e rossa (dove il bianco è lasciato al colore naturale del pane cotto, il resto ai coloranti) è stata l’Antica Forneria Sarmatese sulla spinta del Comitato di Promozione Storico Culturale della Valtidone. Nel giorno della ricorrenza, nel negozio si potranno trovare pani di diverso formato, tutti in omaggio al Tricolore.

Come era già successo con la “Sun Roc Cake”, la torta dedicata al patrono San Rocco, l’idea di legare prodotti locali alla storia arriva dal sarmatese Filippo Braghieri, che fa parte del Comitato. La proposta iniziale è stata quella di omaggiare un illustre sarmatese, il garibaldino Pietro Pecchioni originario di Veratto, in occasione della sua nascita (proprio il 4 gennaio del 1828). Ma parlando di nascita dell’Italia, la data ben si è associata anche all’anniversario del Tricolore. Quindi, ecco la treccia “colorata” realizzata dal panettiere Giuseppe Peveri che per l’occasione allestirà anche una vetrina a tema.