Ancora furti a Borgonovo: ladri entrano in una villetta e rubano dalla cassaforte

Ancora un furto in un’abitazione privata a Borgonovo. Stavolta i ladri hanno preso di mira una villetta lungo via fratelli Bandiera, la stessa strada dove poche settimane fa una banda aveva prelevato a forza un armadio blindato da un appartamento di un condominio. I ladri sono entrati in azione mentre la casa, una villetta indipendente, era vuota. Una volta entrati hanno messo a soqquadro tutte le camere e poi scassinato una cassaforte. Sarebbero riusciti a prelevare centinaia di euro. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

