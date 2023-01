Dopo due anni di stop è tornata la Motobefana: 200 “bikers” per le vie del centro

Pubblico Passeggio in festa per la “Motobefana”. Dopo due anni di stop a causa della pandemia è tornata l’iniziativa pensata dai Baca (Bikers Against Child Abuse). Un lungo corteo di 200 moto si è snodato per le vie del centro per poi fare ritorno al Facsal dove la Befana ha regalato dolci ai bambini. Il tutto con il messaggio dei Baca, che portano avanti la propria attività a sostegno dei minori vittime di violenza.

