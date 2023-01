Fiorenzuola, la befana carica di doni scende volando dal campanile

Folla nel pomeriggio in piazza Molinari a Fiorenzuola, grandi e piccini pronti a salutare la befana alpinista scesa dalla torre campanaria della chiesa Collegiata, alta quasi 40 metri.

Una volta che le campane della torre hanno suonato quattro rintocchi, la befana in un’abile discesa in corda doppia, ha lanciato sulla folla manciate di coriandoli. Tondi occhiali neri e un naso bitorzoluto, la vecchina, con il suo aspetto, è sin dalle origini simbolo di un anno appena passato e i doni che porta con sé per i bambini buoni, sono un simbolo di buon auspicio per l’anno appena iniziato.

A rappresentare per la città questa tradizione, le alpiniste Morena Picchioni, Elisa Baderna e Raffaella Bellinzoni, istruttrici della scuola del Cai (Club alpino italiano) di Piacenza. Una dopo l’altra, le befane si sono calate dalla torre, la prima ha inaugurato le discese col lancio dei coriandoli, la seconda come vuole la tradizione è scesa a bordo di una scopa, infine l’ultima carica di dolci.

Altri cinque alpinisti hanno dato supporto alle befane, calandosi dalla torre questa volta con una tecnica diversa, ad una corda, anche loro carichi di sacchi colmi di caramelle e cioccolatini.

Terminato lo spettacolo, gli alpinisti del Cai hanno distribuito i dolci ai presenti, bambini e non solo. Claudio Faimali, in qualità di presidente della sezione Cai di Piacenza, ha affermato: ” Da anni la Pro loco ci invita in questa occasione e torniamo sempre molto volentieri; per noi, oltre ad essere una tradizione, quella della discesa dal campanile di Fiorenzuola, è un’occasione per far conoscere la nostra scuola e cercare di avvicinare le persone alla montagna, luogo che noi frequentiamo per le scalate, che amiamo e rispettiamo”.