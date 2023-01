I sindacati rassicurano: “I tagli al personale di Amazon non toccheranno Castello”

“I tagli al personale prospettati da Amazon non toccheranno il sito di Castel San Giovanni”. Questa almeno è la rassicurazione che le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Ugl Terziario e Uiltcs, hanno ricevuto durante un recente incontro con il colosso statunitenso, leader nel commercio on line. La preoccupazione si è diffusa dopo che l’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha prospettato il taglio di 18 mila posti di lavoro a livello globale. “Nell’incontro che insieme a tutte le sigle sindacali abbiamo avuto con l’azienda – dice Pino De Rosa (Ugl terziario) – ci è stato detto che questi tagli non toccheranno il sito di Castelsangiovanni”. Vincenzo Guerriero (Uiltucs) aggiunge: “A noi è stata prospettata una riorganizzazione a livello dirigenziale, che non riguarda la provincia di Piacenza”. Alberto Zucconi (Filcams Cigl) e Marco Alquati (Fisascat Cisl) dicono: di “voler in ogni caso “monitorare, tenendo alta la guardia”

