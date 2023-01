Partono i saldi a Piacenza ma diversi negozi restano chiusi. Polemica in centro

Se, come dice il proverbio, di venerdì e martedì “non si sposa e non si parte”, di giovedì non si dà inizio ai saldi. Anche a Piacenza infatti, come in quasi tutte le regioni d’Italia, è partita la stagione degli sconti, ma non per tutti. Diversi negozi infatti hanno deciso di tenere le saracinesche abbassate, rispettando la chiusura del giovedì pomeriggio. In barba ai saldi dunque. Alcuni hanno pensato di riaprire nel pomeriggio dell’Epifania, altri invece hanno optato per un lungo ponte con la prospettiva di riaprire lunedì. Non tutti: diversi negozi hanno invece celebrato il primo giorno dei saldi con le saracinesche sollevate e un po’ di clienti. Non tantissimi, ma quello che basta – almeno per alcuni – a ritenersi soddisfatti. Dispiaciuti però per il forfait dei colleghi: se si tiene aperto, lo si fa tutti, hanno detto. Ma anche in questo caso, vale un detto stavolta in piacentino: “ogni doi, ogni voi”.

