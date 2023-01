“Bozik”: oggi si celebra il Natale ortodosso nella chiesa macedone

Oggi, 7 gennaio, anche a Piacenza i popoli slavi di religione cristiano-ortodossa celebrano il “Bozik”, la Natività di Cristo.

La maggioranza di loro conserva infatti il calendario giuliano che conta 13 giorni di scarto rispetto a quello gregoriano, in uso in occidente dal XVI secolo e che fissa la Natività al 25 dicembre.

A Piacenza l’appuntamento principale è nella chiesa macedone di San Bartolomeo, situata nell’omonima via, e prevede una liturgia che inizierà alle 9,30 e si concluderà alle 11,30. Sono attesi Adriano Cevolotto, vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, Serena Groppelli, assessore del Comune di Piacenza con delega ai rapporti con le comunità religiose, Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza e Stefano Cugini, consigliere al Comune di Piacenza che, al termine della messa, porgeranno i loro auguri alla comunità macedone.

Seguirà infine un momento conviviale nella sala parrocchiale in cui verranno offerti agli ospiti assaggi della migliore cucina tradizionale natalizia macedone: “Pogaca”, “Sarma”, “Baklava” e una versione della “Rakia”, la grappa balcanica. Identità nazionale e folklore si mescolano alla spiritualità ortodossa durante le feste natalizie.

Per approfondire le relazioni e condividere cultura e usanze, la comunità macedone apre la chiesa a tutta la cittadinanza. Il giorno del “Bozik”, i fedeli rompono infatti il digiuno di 40 giorni che anticipa il Natale. Un periodo di purificazione in cui gli osservanti mangiano solo verdura e frutta. Festeggeranno il Natale domani anche l’altra parrocchia macedone di Piacenza, con sede in San Fermo, nonché la comunità ortodossa della chiesa di Sant’Eustacchio, in via del Consiglio, oggi parrocchia “dei tre vescovi”, appartenente al Patriarcato di Mosca. Quest’ultima chiesa è frequentata da fedeli di nazionalità moldava (la chiesa moldava dipende dal Patriarcato di Mosca) ma anche da una parte degli ortodossi ucraini e dalla comunità russa.