Camion ribaltato sull’allacciamento tra le autostrade A1 e A21

Incidente nel pomeriggio di sabato sullo svincolo tra l’autostrada A21 e la A1 nei pressi di Piacenza.

Per cause da chiarire, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa ma fortunatamente l’autista non ha riportato gravi conseguenze e nessun altro è stato coinvolto. Il mezzo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Il traffico ha subito disagi. Il tratto è stato chiuso.