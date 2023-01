Entra contromano in tangenziale e si schianta contro un suv

Imbocca la tangenziale contromano e causa un incidente. Lo scontro è avvenuto dopo le 13.00 di oggi, mercoledì 7 gennaio, nell’uscita della Farnesiana, a Piacenza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale e un equipaggio della Pubblica assistenza Croce bianca. Fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500 avrebbe imboccato contromano la tangenziale in direzione stadio Garilli andandosi a scontrare contro un suv bianco che stava per imboccare l’uscita della Farnesiana.

Dall’incidente ne è uscito illeso il conducente della Fiat 500, qualche contusione invece per l’altro autista che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Nel suv, oltre che l’uomo al volante erano presenti anche la moglie e il figlio.

Insieme alla polizia stradale è intervenuta anche una volante della polizia per regolare il traffico in attesa che il tratto di tangenziale venisse messo in sicurezza.