Giorno di festa per la comunità ortodossa: oggi è “Bozik”, la natività di Gesù

Oggi la chiesa cristiano-ortodossa celebra il “Bozik” la natività di Gesù, e la comunità slava piacentina si è ritrovata nella chiesa macedone di San Bartolomeo, nella omonima via, per la celebrazione solenne presieduta da padre Kliment Mishanj.

Due settimane di differenza con il mondo cattolico – la chiesa ortodossa applica il calendario giuliano che conta 13 giorni di differenza rispetto a quello gregoriano, in uso in occidente dal XVI secolo – ma che non cancellano l’unità di fede.

Una liturgia solenne, molto partecipata da fedeli e famiglie con tanti bambini, al termine della quale è seguito lo scambio augurale e un momento conviviale, con il quale i fedeli rompono il digiuno di 40 giorni che anticipa il Bozik e durante il quale mangiano solo verdura e frutta.

Alla cerimonia erano presenti anche alcuni rappresentanti del mondo politico piacentino – Serena Groppelli, assessore del Comune di Piacenza con delega ai rapporti con le comunità religiose, Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza e Stefano Cugini, consigliere al Comune di Piacenza. – e il vescovo mons. Adriano Cevolotto.