Tagli ad Amazon, preoccupazione a Castello nonostante le rassicurazioni

“Speriamo che qui a Castello non licenzino nessuno”. Tra i lavoratori di Amazon serpeggia un certo nervosismo. Le parole dell’amministratore delegato, Andy Jassy, circa la volontà di tagliare 18 mila posti di lavoro hanno fatto il giro del mondo e hanno gettato un’ombra di inquietudine tra i circa 1.700 lavoratori che il colosso statunitense impiega a Castel San Giovanni.

“Io – racconta una lavoratrice – ho ottenuto il contratto a tempo indeterminato. Questo mi ha consentito di mettere su casa e pensare a come progettare in maniera stabile il futuro insieme al mio compagno. Perdere il lavoro adesso sarebbe una tragedia. Dicono che qui non licenzieranno, ma certo il pensiero ti resta sempre”.