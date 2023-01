Da anni coltiva il vischio nel giardino e per le festività lo dona ai rivergaresi

Via Meucci, a Rivergaro, ormai la chiamano la “via del vischio”, perché tutti in casa hanno almeno un rametto di questa pianta simbolo delle festività natalizie. E il merito è di Augusto Alpegiani, ex imbianchino in pensione, che da ormai una quindicina d’anni coltiva questa specie “parassita” per poi regalarla ad amici e vicini di casa. Nel suo giardino, su due piante di acero in questa stagione senza foglie, si può notare una grossa macchia verde puntellata di palline biancastre: una presenza tipica dei boschi di montagna ma decisamente inusuale per i curati giardini domestici.

La passione di Alpegiani per il vischio è nata per caso.

L’intervista sul quotidiano Libertà