Il locale che non dorme mai, ora ha chiuso per sempre. Una doccia fredda, per generazioni di piacentini.

L’American Bar di via Manfredi ha abbassato la serranda il 18 dicembre scorso, al termine della finalissima dei Mondiali Francia-Argentina con un commosso brindisi assieme agli ultimi avventori. Gigi Broccolini, titolare con i tre soci Marco Cordani, Andrea Arbasi, Silvia Torpea, ha deciso lo stop, a malincuore. E, al momento, non vi sono in vista subentri.

“Le motivazioni che ci hanno condotto alla chiusura, dopo una gestione, la nostra, durata 12 anni, sono molteplici. Tutti abbiamo altre attività – spiega Broccolini – e non siamo più giovanissimi. L’impegno della gestione richiesto oggi, dopo la difficile stagione del Covid, mal si concilia con i nostri impegni. Serviva più energia, che noi non siamo più in grado di fornire”.

