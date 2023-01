Si è chiusa ieri la mostra dei presepi allestita all’oratorio parrocchiale “Giuseppino Scotti” a Podenzano.

Circa 50 le opere artigianali realizzate dalle mani di esperti ed appassionati presepisti podenzanesi, piacentini e delle province lombarde.

In mostra anche alcuni presepi realizzati dai ragazzi dell’Assofa (associazione di solidarietà tra famiglie che si occupa di persone con disabilità) che frequentano il laboratorio di falegnameria.

L’appuntamento natalizio è stato organizzato dal gruppo presepisti Podenzano, capitanato da Giuseppe Campanello e Carlo Maria Strozzi, insieme alle diverse associazioni locali coordinate da Luciano Vitali, con il patrocinio del Comune e la disponibilità della parrocchia.

Come ogni anno le offerte raccolte andranno in beneficenza: gli organizzatori hanno già consegnato mille euro ad Assofa e duemila euro alla parrocchia.

Numerosissimi sono stati i visitatori di questa edizione della mostra del presepe, che ha tenuto aperto per ben un mese, dall’8 dicembre all’8 gennaio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà