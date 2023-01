Filippo può “vedere” non con gli occhi ma con le mani il sarcofago della sacerdotessa di Amon

Filippo Quagliaroli, di 17 anni, aveva espresso un desiderio. Poter vedere la mostra “Egitto Svelato” a Palazzo Gotico. Ma Filippo, musicista e clarinettista, vede “toccando”, non con gli occhi. Il Comune di Piacenza e i restauratori, con gli organizzatori dell’evento in corso fino a fine febbraio, si sono dati quindi da fare per realizzare il desiderio di Quagliaroli, mentre l’accesso alla mostra resta gratuito per disabili e accompagnatori. Filippo ha potuto toccare, con i guanti precauzionali, il sarcofago della sacerdotessa del dio Amon, di tremila anni fa: questo infatti ha geroglifici ed elementi in rilievo.

Il servizio di Elisa Malacalza su Libertà