A Piacenza è nato Spazio Lambda. “Qui per ascoltare, supportare e informare”

A Piacenza è nato Spazio Lambda, un luogo per l’accoglienza e l’ascolto delle persone Lgbt+, le loro famiglie e i loro amici. “Ogni settimana un gruppo di volontari metterà a disposizione un tempo e uno spazio informale per ascoltare, supportare e fornire informazioni sulle tematiche dell’orientamento sessuale, identità ed espressione di

genere, integrazione, discriminazioni” hanno spiegato Salvatore Godino, presidente Arcigay Piacenza che ha definito l’inaugurazione “un grande traguardo che non ci saremmo mai immaginati dieci anni fa”.

Gli incontri si svolgeranno su appuntamento, previa prenotazione da effettuare scrivendo alla mail [email protected], nei locali in gestione al Centro servizi volontariato Emilia di via Giovanni Pallastrelli, a Piacenza. “Spazio Lambda nasce dalla richiesta emersa sul territorio di avere un punto di riferimento stabile e visibile per ricevere orientamento sulle tematiche Lgbt+ – hanno spiegato i promotori -. La nostra associazione ha riscontrato, in particolare, come l’isolamento dovuto alla pandemia abbia acuito la difficoltà nel fare (e nell’accogliere) un coming out in famiglia e lo spaesamento dei più giovani che non si riconoscono nel modello identitario eterosessuale e patriarcale: su queste tematiche abbiamo ricevuto circa una richiesta di

supporto al mese”.

Durante la conferenza sono emerse diverse cause che secondo Arcigay Piacenza portano all’isolamento e alla sofferenza. “Le cause sono molte, ma l’assenza quasi totale di educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole, così come l’atteggiamento, spesso contraddittorio, di alcune Istituzioni su questi temi rappresentano forti criticità. La polarizzazione del dibattito pubblico su questi temi, inoltre, rischia di lasciare spaesato chi desidera confrontarsi su queste tematiche in modo sereno e senza sentirsi giudicato”. A queste e ad eventuali altre necessità cerca quindi di dare risposta lo Spazio Lambda che ha richiesto quasi un anno di preparazione durante il quale è stato fondamentale il supporto della Rete formazione di Arcigay Nazionale.

“Da più di 40 anni Arcigay si batte per i diritti delle persone Lgbtqia+* ed offre servizi come il vostro alla comunità che oggi più che mai, in un clima politico che ci è sempre più ostile, sono presidi fondamentali e strumenti di contrasto alla dilagante violenza omo-bi-lesbo-trans-a-fobica. In questi spazi noi pratichiamo la cura e la gentilezza e ci opponiamo così alla cultura dell’odio e della discriminazione, sospendiamo il giudizio e offriamo accoglienza, accorciamo le distanze tra noi e la cittadinanza mostrando che si può andare oltre gli stereotipi e i pregiudizi. Nel prendere in carico le persone che si rivolgono a noi rispondiamo alla violenza facendo cultura delle differenze,

educazione all’affettività e alla sessualità consapevole e al consenso” il messaggio inviato da Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay, in occasione dell’inaugurazione di Spazio Lambda.