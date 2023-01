Epaca Coldiretti, Piras: “Al via la campagna delle disoccupazioni agricole”

Scade il 31 marzo la possibilità di presentare le domande di Disoccupazione agricola. A comunicarlo è Epaca, ente di patrocinio e assitenza di Coldiretti Piacenza. “Si tratta – spiega il responsabile Riccardo Piras – di un’indennità cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai e salariati agricoli con un contratto a tempo determinato. Possono richiederla anche coloro che, in possesso di un contratto agricolo a tempo indeterminato, abbiano lavorato per parte dell’anno”.

Per poter fare domanda occorre essere stati iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli del 2022, avere 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio (2021-2022) e avere due anni di anzianità contributiva nella assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’ammontare dell’indennità è pari al 40% della retribuzione degli operai a tempo determinato e al 30% del salario effettivamente percepito dagli operai agricoli a tempo indeterminato.

“Con la disoccupazione agricola sono coperte le giornate non lavorate del 2022 – sottolinea Piras -. In particolare dai giorni indennizzabili vanno tolti quelli del lavoro dipendente (agricolo e non), da lavoro autonomo, quelle già indennizzate per infortunio o malattia. Contestualmente è possibile presentare domanda di assegno unico e universale o assegni al nucleo familiare per chi ha figli fino ai 21 anni di età (e senza limiti di età in caso di disabilità) e per il coniuge a carico”.

“Per la presentazione della domanda di Disoccupazione Agricola – riferiscono da Epaca – occorre presentarsi presso i nostri uffici muniti di Documento d’Identità (Carta d’Identità, Passaporto), Codice Fiscale, Buste paga/contratto di lavoro, Permesso di soggiorno (per i lavoratori stranieri), IBAN. “Per presentare contestuale domanda di Auu o Anf occorre presentarsi con in aggiunta: ISEE in corso di validità, Codice Fiscale dei familiari, Certificazioni Uniche 2022, Dichiarazione dei Redditi 2022”. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]