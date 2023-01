“No al biodigetsore tra Arena Po e Castel San Giovanni”. Depositate 1.358 firme

Sono 1.358 le firme depositate in Provincia a Pavia per dire no al biodigestore tra Arena Po e Castel San Giovanni. Le firme sono state consegnate dal presidente del Comitato per il no, Paolo Marconi, al presidente della Provinica di Pavia (a cui spetta l’ultima parola) Giovanni Palli. Del totale delle firme depositate 250 sono state raccolte nel capoluogo della Val Tidone.

I timori maggiori sono legati all’aumento del passaggio di camion da e per l’impianto (al confine tra Cardazzo e Castello) e il fatto che si ipotizza possano essere trattati anche rifiuti di altre regioni. Timori riguardano anche gli odori che potrebbero sprigionarsi nelle aree limitrofe (l’impianto tratta frazione organica per produrre biogas). “Altre firme ancora saranno raccolte” annuncia Marconi.