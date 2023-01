Oltre 200 i filippini di Castel San Giovanni. “Comunità solidale e laboriosa”

La comunità filippina castellana per la prima volta si è presentata ufficialmente alla città. Lo ha fatto durante una messa celebrata in Collegiata dall’incaricato per la pastorale dei migranti, lo scalabriniano padre Domenico Colossi.

Tra i presenti il console filippino Elmer Cato, in arrivo da New York e fresco di nomina al consolato generale di Milano. Ad oggi sono oltre 200 le persone di origine filippina che abitano a Castello. Rappresentano una delle comunità straniere maggiormente presenti in città e la seconda, per numeri, dopo quella di Piacenza.

“Oggi – le parole del sacerdote scalabriniano – siamo ormai alle seconde generazioni. A Castel San Giovanni molti ragazzi sono impiegati nella logistica”. A fare gli onori di casa il sindaco Lucia Fontana: “Quella dei filippini è una comunità molto solidale al proprio interno. Una comunità laboriosa, silenziosa, espressione di un popolo gentile”.