Cinquantenne piacentino ubriaco molesta avventori in un bar di Perino il giorno della Befana. Un avventore chiama il 112 e sul posto arrivano i carabinieri. L’uomo ha reagito male strattonando uno dei militari. È stato così accompagnato in caserma, identificato, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

