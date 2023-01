Pluridenunciato perché senza patente. Continuava a guidare, bloccato dai militari

Denunciato per guida senza patente, indisciplinato automobilista continua a guidare e di nuovo viene “pescato” dai carabinieri e denunciato. E’ accaduto l’altro giorno a Sarmato. Protagonista dell’episodio un trentasettenne piacentino che due anni fa si era visto revocare il permesso di guida per infrazioni al codice della strada. L’uomo già denunciato in passato per guida senza patente ha continuato a guidare ugualmente la macchina fino a quando, l’altro giorno, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri a Sarmato nel corso di un normale controllo.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ E ON LINE