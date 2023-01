Vietato l’accesso ai locali pubblici: scatta il daspo anti-risse per tre persone

Denunciate all’autorità giudiziaria tre persone ritenute responsabili di rissa aggravata e lesioni. Le indagini della squadra mobile – anche attraverso alcune perquisizioni – si sono svolte a seguito di una violenta rissa avvenuta qualche giorno fa nei pressi di via Emilia Parmense a Piacenza. I tre soggetti sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del “Daspo Willy” da parte del Questore di Piacenza: si tratta cioè del divieto per i prossimi due anni di accedere o stazionare nei pressi di locali pubblici e di intrattenimento. Sono tuttora in corso ulteriori indagini volte a identificare gli altri partecipanti alla rissa.

