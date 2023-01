“Cresce il disagio, più psicologici nelle scuole”: così il Comune supporta i licei

Potenziare gli sportelli d’ascolto per contrastare il disagio in aumento tra le nuove generazioni. Si muovono anche in questa direzione i progetti vincitori del bando comunale destinato agli istituti scolastici, per un finanziamento totale di circa 54mila euro. L’amministrazione ha presentato le iniziative stamattina nella sala consiliare di Palazzo Mercanti. L’altro capitolo dei contributi riguarda l’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole elementari. I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.

