“Diventa un volontario Croce Bianca”. Domani sera la presentazione dei percorsi

Diventare volontari: la Croce Bianca di Piacenza cerca nuove leve per partecipare alla vita associativa. Operatore di soccorso e trasporto sanitario, autista di mezzi di emergenza, accompagnatore per i servizi sociali, operatore di protezione civile e di sala radio, gruppo truccatori; sono tanti i percorsi nei quali poter trovare espressione per le proprie attitudini e capacità.

Domani, giovedì 12 gennaio, alle 21, la Croce Bianca di Piacenza organizza una serata di presentazione dei percorsi formativi gratuiti, presso la sede di via Emilia Parmense 19 a Piacenza.

