Grazzano Visconti, villaggio di Natale da record: 280mila visitatori e 150 espositori

Con 280mila visitatori e 150 espositori in 28 giorni, Grazzano Visconti è diventato uno dei villaggi natalizi italiani più visitati e consigliati di sempre.

L’edizione 2022 dei Mercatini di Natale di Grazzano Visconti si è chiusa domenica 8 gennaio con questo bilancio molto positivo per l’organizzatore, Tipico Eventi, la società cui la famiglia Visconti di Modrone, proprietaria di Grazzano, affida la gestione del calendario natalizio.

Sin dal 12 novembre per tutti i fine settimana (in certi periodi anche tutti i giorni) Grazzano Visconti è stato un villaggio natalizio in cui, oltre alle botteghe del borgo, si sono contati più di 150 hobbisti, artigiani e produttori italiani. I visitatori hanno trovato il villaggio di Babbo Natale, il luna park con la ruota panoramica, la pista di ghiaccio e in ogni data intrattenimenti diversi: cori gospel, sfilate musicali natalizie, spettacoli di magia e balloon art, il battesimo della sella e il caricaturista famoso (Federico Cecchin, noto su tutti i canali social) in un’atmosfera di luci, colori e decorazioni a tema. Ed ancora, Everest lo yeti, mascotte di Natale, ed un’intera via dedicata al cioccolato oltre allo street food, area ristoro e i locali del borgo. Diverse testate, siti e radio hanno dedicato spazio ai mercatini di Natale di Grazzano Visconti e Fanpage.it li ha classificati tra i primi 10 d’Italia.