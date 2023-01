“Il senso di sicurezza è una priorità”, dieci nuove telecamere a Fiorenzuola

Si rafforza il sistema di videosorveglianza a Fiorenzuola. Dieci nuove telecamere implementeranno le ventidue già presenti per la videosorveglianza di spazi pubblici. Verranno inoltre installati tre occhi elettronici per la lettura targhe in aggiunta ai due già esistenti.

L’investimento del Comune per i tredici nuovi dispositivi è di 59 mila euro. “Sono iniziati in questi giorni i lavori per il potenziamento della videosorveglianza con la posa di pali e allacci elettrici – spiega il sindaco Romeo Gandolfi – Per noi è prioritario aumentare il senso di sicurezza. Sappiamo che non è la panacea di tutti i mali, ma può costituire un effetto deterrente e contribuire alla percezione di pubblica sicurezza, specie in certe zone che riteniamo siano da ‘attenzionare’ come i parchetti pubblici. In altri punti strategici i dispositivi elettronici possono aiutare ad evitare il passaggio abusivo di mezzi pesanti laddove ci sono divieti, o individuare auto rubate o prive di assicurazione”.

