Podenzano, concorso vetrine natalizie più belle: 500 euro alla prima classificata

Si è respirata una calda atmosfera di Natale a Podenzano grazie alle vetrine delle attività commerciali vestite a festa; 25 commercianti le hanno curate in modo particolare, partecipando al concorso natalizio indetto dal Comune. La somma messa a disposizione dall’amministrazione comunale per premiare le 10 più belle vetrine (5 in più rispetto allo scorso anno), è stata di 2.750 euro con contributi in denaro, da 50 euro per il decimo classificato a 500 euro per il primo. La premiazione è avvenuta domenica mattina, nel salone dell’oratorio “Giuseppino Scotti”. “Car.to.lab.io” di Valentina Carini, attività di cartoleria, idee regalo, foto, hobbistica in via Monte Grappa, fresca di apertura (dal 1 ottobre 2022) si è aggiudicata il primo posto; secondo a Michela Maggi Calzature ed Accessori in via Monte Grappa e terzo a “Cose Preziose” di Stefano Bozzini, gioielleria di via Roma.

