Razzia negli spogliatoi: i giocatori inseguono i ladri e trovano parte della refurtiva

Razzia di telefoni, portafogli e mazzi di chiavi negli spogliatoi del campo comunale di San Giorgio. Ieri sera i calciatori della Junior Drago hanno subito un furto nei locali interni dell’impianto sportivo mentre si allenavano sul terreno di gioco. “Durante la nostra assenza, i malintenzionati si sono intrufolati nello spogliatoio – spiega un atleta della squadra – sottraendo almeno una quindicina di giubbotti con tutti gli oggetti di valore nelle tasche”. I carabinieri, allertati dalla Junior Drago, sono giunti sul posto per avviare le indagini. Nel frattempo, alcuni giocatori hanno rintracciato i propri telefonini con un sistema di geolocalizzazione e si sono precipitati a Piacenza. “La posizione indicata era in via Damiani – chiariscono i calciatori – dove abbiamo trovato solo qualche portafoglio gettato nel bidone. Del resto, purtroppo, non c’era traccia”. Le vittime del furto hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine.

