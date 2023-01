Sono 70 i rimpatri coatti in 12 mesi. L’ultimo è quello dello spacciatore in monopattino

E’ stato disposto l’accompagnamento coatto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, per lo spacciatore del monopattino, un 34enne nigeriano immigrato senza permesso che era stato arrestato lo scorso 10 ottobre dalla polizia in via dei Pisoni con 17 dosi di hashish e protagonista di numerosi episodi di spaccio di stupefacenti. L’uomo era stato messo il libertà dopo l’arresto e la detenzione al carcere delle Novate in seguito di un intervento da parte della Squadra Volanti.

Il nigeriano si trova già in viaggio scortato dal personale della Polizia di Stato e, nelle prossime ore, ci sarà la consegna al Centro di Rimpatrio.

Con quello odierno sono 70 gli accompagnamenti coatti effettuati negli ultimi dodici mesi dalla questura nei confronti di cittadini irregolari presenti nella provincia di Piacenza.