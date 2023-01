Biodigestore di Arena Po, il comitato per il No: “Raccoglieremo altre firme”

A Bosnaco decine di persone hanno preso parte ad un incontro organizzato dal Comitato che si oppone al biodigestore tra Arena Po e Castel San Giovanni. ” Il 18 di gennaio – ha annunciato il presidente del Comitato Paolo Marconi – saremo al tavolo della Provincia di Pavia per dare battaglia, anche se in qualità di uditori”. In quella data in Provincia a Pavia ci sarà una conferenza dei servizi che dovrà autorizzare o meno l’impianto. Nei giorni scorsi il Comitato ha depositato 1.358 firme per il no al biodigestore. “Ne raccoglieremo ancora” annuncia il presidente del Comitato. “Un impianto del genere avrebbe un impatto viabilistico molto importante su una situazione già critica nel nostro territorio comunale” dice il sindaco Lucia Fontana. A Castello si teme infatti che il passaggio di camion da e per l’autostrada appesantirebbe una situazione già oggi al limite del collasso.

