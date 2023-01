Carenza di medici, Donini: “Insostenibile, chiesto incontro al governo”

In merito alle carenze di organico in particolare nell’Emergenza Urgenza, l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, a margine dell’incontro dedicato al rinnovo degli accreditamenti internazionali per i trapianti di cellule staminali all’Ausl di Piacenza, ha parlato di “situazione insostenibile”.

“Ieri la commissione nazionale salute che coordino – ha dichiarato Donini – ha chiesto un incontro urgente al governo per la situazione insostenibile legata alla carenza di personale sanitario, in particolare nell’Emergenza urgenza, sia per il mancato rimborso alle Regioni delle spese sostenute per Covid e caro energia. Non dimentichiamo che i soldi per la sanità saranno ancora meno nel 2023 a causa dell’inflazione. Occorre subito un incontro tra Regioni e governo per mettere la sanità tra le priorità priorità”

Donini ha parlato anche della necessità di riformare il sistema Emergenza Urgenza. “In Italia andranno in pensione nei prossimi tre anni cinquemila medici e ne arriveranno 1.500. Occorre mettere in campo innovazioni di sistema che stiamo studiando e attueremo 2023”.