E’ piacentina la traduttrice del libro del Principe Harry: “Non potevo dirlo a nessuno”

“E’ stato un lavoro complesso, ma affascinante. Sono entrata in contatto con un lato intimo e umano del protagonista”. Sulle prime pagine dell’autobiografia del Principe Harry dal titolo Spare – (ruota di scorta o ricambio in inglese) è scritto anche il nome di una piacentina. Si chiama Manuela Faimali ed è tra le quattro italiane che hanno tradotto l’autobiografia del figlio minore di Re Carlo di Inghilterra, uscita solo ieri, ma di cui si parla già da settimane in tutto il mondo.

Il volume ha provocato un vero terremoto a causa delle scottanti rivelazioni e accuse mosse da Harry, soprattutto nei confronti del padre, ma anche del fratello William e della cognata Kate.

A Manuela, incaricata da Mondadori, è toccato il delicatissimo compito di tradurre in italiano, insieme a tre colleghe (Sara Crimi, Valeria Gorla e Laura Tasso) il libro di oltre 500 pagine. Le è stata imposta la segretezza totale, tanto da non poterne parlare neppure con la famiglia.

