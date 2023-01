Il ministro Sangiuliano: “Nascerà una fondazione per tutelare Villa Verdi”

“Su Villa Verdi stiamo aspettando che il tribunale fissi l’asta, poi agiremo. Ringrazio Bonaccini che mi ha dato merito dello sforzo del ministero su Villa Verdi, con lui abbiamo concordato di creare la Fondazione Villa Verdi che metta insieme il Ministero, la Regione e i Comuni di Busseto e Villanova, per tutelare questo bene che ha un parco meraviglioso, la casa natale e il teatro”. Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano in audizione nelle commissioni alla cultura di Camera e Senato sulla residenza di Villanova d’Arda nel Piacentino, dove visse per circa cinquant’anni il grande compositore.

