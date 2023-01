L’auto del sindaco Tarasconi nel mirino dei vandali: indagano i carabinieri

Vandali in azione contro il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. Oggi la sua auto, posteggiata nei pressi dell’abitazione a San Lazzaro, è finita nel mirino di un’azione teppistica: “Qualcuno mi ha rotto il finestrino e la portiera, il danno è notevole – spiega il primo cittadino – ma l’abitacolo era vuoto, perciò non mi è stato rubato nulla. La mia auto è stata l’unica vandalizzata tra le tante in sosta”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Il sindaco Tarasconi ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

