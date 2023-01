Messaggi d’amore e di speranza sull’albero di Natale per i 50 anni della Caritas

Messaggi con i tradizionali auguri di buon Natale ma anche parole d’amore, di pace e di speranza. L’albero della Caritas si è trasformato in un collettore di pensieri dei cittadini che, nel cuore della città, hanno voluto imprimere su un foglietto il loro sentire.

L’albero, realizzato con centinaia di granny di lana create dalle volontarie del Laboratorio Il Nodo del Samaritano, era stato allestito a dicembre nella Galleria Santa Maria per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Caritas.

E così, sbirciando tra le mattonelle di lana, si leggono messaggi lasciati da persone di ogni età. “Quest’anno per Natale il destino di ha fatti incontrare” scrive una coppia, ma anche “Christmas 2022: we were here” con le firme dei presenti, forse turisti stranieri che hanno trascorso le feste in città; “L’amore si può sempre donare” e ancora “Babbo Natale e Santa Lucia vi voglio bene”.

Un albero solidale che negli anni precedenti era stato collocato al centro il Samaritano.

“Siamo rimasti positivamente colpiti dalla partecipazione dei cittadini che hanno voluto lasciare qualche bigliettino con i loro pensieri” ha commentato il direttore della Caritas diocesana Mario Idda.