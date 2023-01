Senzatetto, nuovo servizio di strada notturno con Anpas, Caritas e Croce Rossa

Il consiglio territoriale per l’immigrazione della Prefettura ha deciso, in accordo con l’amministrazione comunale, di attivare in via sperimentale un servizio di strada notturno, curato da Anpas, Caritas e Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa vuole supportare coloro che si trovano in condizioni di precarietà, fornendo coperte, generi alimentari e bevande calde per contrastare l’abbassamento delle temperature nelle ore notturne.

L’attività dei volontari, iniziata lo scorso 20 dicembre, si aggiunge a quella promossa dal capoluogo con le Unità di Strada e costituisce un ulteriore tassello nella rete della solidarietà piacentina. I cittadini desiderosi di contribuire con generi di conforti possono rivolgersi alle associazioni.