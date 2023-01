Servizio civile, 106 posti disponibili. Domande entro il 10 febbraio

Apre nuovo bando per il servizio civile nel Piacentino. I posti disponibili sono 106, distribuiti su tutto il territorio provinciale negli enti affiliati quali:

Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio con la cooperativa Casa del Fanciullo;

Consorzio Sol.Co. Piacenza con le cooperative Co.Te.Pi., Eureka, L’Arco, Sfinge, Associazione La Ricerca;

CSV Emilia sede territoriale di Piacenza con le associazioni di volontariato A.FA.DI., AGAPE, A.I.A.S., AUSER Piacenza, AVIS Provinciale, Oltre l’autismo, e con gli Enti Comune di Alseno, Comune di Bobbio, Comune di Borgonovo Val Tidone, Comune di Cadeo, Comune di Caorso, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Castelvetro, Comune di Cortemaggiore, Comune di Fiorenzuola, Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Piacenza, Comune di Pontenure, Unione Montana Alta Val Nure (Comuni di Bettola, Farini, Ponte dell’Olio), Kairos Servizi Educativi, CPIA, Scuola Dante-Carducci, Fondazione San Benedetto.

FISM Bologna con le sue scuole, Scuola dell’infanzia Beata Vergine Addolorata di San Nicolò di Rottofreno, Scuola dell’infanzia paritaria Preziosissimo Sangue di Piacenza.

Il bando, promosso dal Coordinamento provinciale enti di servizio civile, fornisce la possibilità ai giovani tra i 18 e 28 anni compiuti di dedicare 12 mesi alla solidarietà intesa come impegno in un progetto utile alla comunità. La programmazione dei progetti di servizio civile segue il filone delle attività volte ad educare la comunità alla cittadinanza globale, promuovendo azioni concrete in collaborazione con le realtà locali per rafforzare l’attivismo e la consapevolezza sociale. Diversi gli ambiti in cui i giovani potranno impegnarsi: assistenza, agricoltura sociale, tutela del patrimonio artistico-culturale ed educazione e promozione culturale. Inoltre, all’interno di alcuni progetti approvati sono riservati posti anche ai giovani con minori opportunità (giovani in condizione di difficoltà economica/bassa scolarizzazione/disabilità).

L’avvio dei progetti è previsto tra maggio e giugno 2023.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto ed un’unica sede entro il 10 febbraio 2023, alle ore 14.00. Il progetto avrà durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 25 ore su 5 giorni a settimana, con la corresponsione di un assegno mensile da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile di € 444,30. La domanda si potrà presentare esclusivamente online con credenziali SPID, tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line) all’indirizzo:https://domandaonline.serviziocivile.it.

Qualora non in possesso di identità SPID, gli aspiranti operatori potranno accedere alla piattaforma DOL tramite apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, seguendo una procedura disponibile sulla home page del sito.