Sottosegretario Mazzi in Senato: “Massima salvaguardia per Villa Verdi”

Torna sotto i riflettori il futuro di Villa Verdi a Sant’Agata nel Piacentino.

“Il Ministero della cultura continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del procedimento giudiziario e gli spazi di intervento, confermando l’intento di provvedere alla massima salvaguardia e tutela di Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza, un bene di straordinaria rilevanza per la memoria e l’identità collettiva nazionale”. E’ quanto ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario al ministero della Cultura, rispondendo in Senato a un’interrogazione presentata da Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle in merito alla salvaguardia di Villa Verdi.

Mazzi ha anche ricordato che il tribunale ordinario di Parma ha disposto la vendita di Villa Verdi e che sono stati previsti in legge di Bilancio 20 miliardi per l’acquisto. “Accogliamo con favore lo stanziamento di 20 milioni in legge di bilancio, seppur da più parti giunga la notizia che la base d’asta sia di almeno 30 milioni”, è stata la risposta di Pirondini. “Per il Movimento 5 Stelle – ha aggiunto il senatore 5s – va affermato un principio fondamentale: Villa Verdi non ha prezzo, per cui lo Stato deve impegnarsi ad acquisirla a prescindere dal suo costo perché si tratta di un patrimonio italiano e dell’umanità che non può essere privatizzato”.