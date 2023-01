Addio a Pietro Freghieri, per oltre 50 anni testimone della vita di Carpaneto su Libertà

Per più di cinquant’anni ha raccontato la vita della comunità di Carpaneto, dato voce ai personaggi e alle vicende che hanno caratterizzato il paese. Si è spento all’età di 87 anni Pietro Freghieri, decano dei corrispondenti di Libertà.

Per decenni è stato un punto di riferimento, la persona a cui rivolgersi se si voleva che un avvenimento diventasse di dominio pubblico. Il garbo era il suo stile. Sapeva entrare nelle vite degli altri con rispetto, quasi sottovoce, e i suoi resoconti erano fedeli, perfettamente aderenti alla realtà.

È scomparso nella giornata di giovedì 12 gennaio lasciando nello sconforto la famiglia e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Per 35 anni aveva lavorato nel settore amministrativo della sanità, è stato uno dei soci fondatori dell’Avis locale e archivista delle parrocchia, nonché, per oltre 20 anni, ispettore onorario del ministero dei Beni culturali.

Era stato insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2003 e per il suo prezioso lavoro di corrispondente era stato premiato nel 2005, in occasione del 122 anno di fondazione di Libertà.

Nell’agosto del 2020 gli era stato assegnato dall’amministrazione comunale il premio “Bene di Carpaneto”. In quell’occasione, lo stesso Freghieri disse di essere onorato e commosso nel vedere l’affetto dei suoi compaesani.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI FABIO LUNARDINI SU LIBERTA’