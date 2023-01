Alpini, tutti i presidenti domani a Piacenza per l’assemblea annuale

Da Aosta a Cagliari, da Tolmezzo (Udine) a Catania, da Bari a Cuneo. I presidenti delle 85 sezioni alpine Ana d’Italia saranno sabato 14 gennaio a Piacenza per la loro assemblea annuale.

Si ritroveranno nella sala degli Arazzi del Collegio Alberoni con un ordine del giorno che vede al primo punto la tutela dell’immagine delle penne nere italiane. Una risposta ai fatti di Rimini dello scorso anno, quando, un gruppo di infiltrati all’adunata nazionale, con i loro comportamenti irrispettosi del genere femminile, misero in pericolo la reputazione della grande famiglia dell’Associazione nazionale alpini.

E’ la prima volta che Piacenza ospita l’assemblea. Solitamente si tiene un paio di volte all’anno ed ha come sede come sede Milano. In un recente passato la sezione di Piacenza ha ospitato, al Palabanca, l’assemblea dei delegati al congresso Ana, ma mai l’incontro dei presidenti.

I dettagli nell’articolo di Federico Frighi su Libertà