Calvino: da lunedì percorsi sicuri per gli studenti con chiusura del traffico

Da lunedì 16 gennaio, gli studenti della scuola media Calvino di via Boscarelli, a Piacenza, avranno percorsi di accesso e di uscita dalla scuola più sicuri: entrerà in vigore l’ordinanza comunale che dispone, dal lunedì al sabato, la chiusura del traffico in via Nino Di Giovanni (nel tratto compreso tra via Osimo e via Vaiarini), dalle ore 7.45 alle 8.15 e dalle 12.45 alle 13.15. Nella mattinata di lunedì, ad inaugurare l’atteso provvedimento saranno le autorità: il sindaco Katia Tarasconi, gli assessori Serena Groppelli, Adriana Fantini e Mario Dadati, il referente dell’ufficio scolastico territoriale, Fiorenzo Zani, la dirigente scolastica, Adriana Santoro, il vicepreside, Franco Valuto Sciara, e il mobility manager dell’istituto, Giovanni Spelta.

Il divieto di circolazione sarà attivo per l’intero anno scolastico, con la sola eccezione di festività e chiusure previste dal calendario, e non si applica per i mezzi di trasporto pubblico locale, biciclette e veicoli dei residenti o di persone disabili, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Nello tratto di strada sarà anche istituito, negli orari di entrata e uscita degli alunni, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, con deroga per i residenti. A movimentare le transenne saranno i volontari Auser, con il presidio, nel periodo iniziale di attuazione del provvedimento, della Polizia Locale.