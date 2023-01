Controlli della polizia in via Calciati e nella zona di Largo Erfurt a Piacenza sono stati disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza. Gli agenti hanno identificato oltre 40 soggetti in poche ore. Le verifiche sono iniziate intorno alle 18 di oggi, 13 gennaio. Sei le pattuglie della polizia impiegate oltre alle volanti e ai Nuclei di prevenzione e crimine.

