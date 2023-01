In piazzetta San Francesco il sostegno al popolo iraniano e la difesa dei diritti umani

Presidio in difesa del popolo iraniano nella serata di venerdì 13 gennaio in piazzetta S. Francesco a Piacenza, per manifestare contro le violenze e uccisioni in Iran e chiederne la fine. La manifestazione è stata indetta dal comitato piacentino “Donna – Vita -Libertà”, a sostegno delle donne e degli uomini iraniani e nell’impegno nonviolento per i diritti umani di tutte le persone.

Il presidio si ripeterà ogni venerdì fino a quando non cesseranno i soprusi, le violenze, le uccisioni di manifestanti in Iran.