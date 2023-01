Keith è la prima filippina laureata nel Piacentino: “Dedicata ai miei genitori”

Keith Grissel Galicia, 22 anni di Castel San Giovanni, è la prima appartenente alla comunità filippina della nostra provincia ad essersi laureata in Italia.

Pochi giorni fa ha conseguito la Triennale all’università di Pavia, facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali.

C’è però un altro motivo che rende speciale la laurea di Keith, nata a Roma e trasferitasi con i genitori a Castel San Giovanni quando aveva solo otto anni.

Il motivo è racchiuso nella dedica che la giovane ha scritto in testa alla sua tesi: “A mio papà, la mia fonte di ispirazione, e a mia mamma, l’angelo che mi guida dal paradiso”. La giovane ha dedicato quindi la sua tesi alla madre Victoria scomparsa nel 2021 e al papà Estelito che, pur avendo una laurea in Economia, in Italia non ha mai potuto sfruttarla. “So bene quali sacrifici abbiano dovuto affrontare e questa mia laurea, e tutti gli obiettivi che raggiungerò, saranno per loro”, dice la giovane Keith che nel tempo libero canta e fa la fotografa per passione.

