“Mancano volontari per pazienti con sclerosi multipla”: ecco come aderire

“Le richieste aumentano, i volontari diminuiscono”. A lanciare l’allarme è il presidente provinciale dell’Associazione italiana sclerosi multipla Dario Inzani, in carica da alcune settimane: “C’è una forte carenza di persone disponibili soprattutto per il trasporto dei cittadini affetti dalla patologia o per le attività amministrative nella nostra sede in via Campagna”. In concreto, infatti, ai volontari sarebbe richiesto di guidare un mezzo attrezzato con la pedana per i disabili. “La patente per l’auto è sufficiente – chiarisce Inzani – l’attività è fondamentale per supportare i pazienti con la sclerosi multipla che non possono muoversi autonomamente a causa dei loro problemi fisici. Bisogna accompagnarli in ospedale per le visite o le terapie, ma anche nelle attività sociali sul territorio”.

La sezione piacentina dell’Associazione italiana sclerosi multipla riunisce circa un centinaio di soci, tra cui i pazienti e i loro familiari. Nelle scorse settimane, tra l’altro, il circolo sociale dei pensionati alla Farnesiana ha ospitato un pranzo benefico del gruppo: grazie a una lotteria promossa dal commerciante Valter Bulla, l’Aism ha potuto raccogliere circa 300 euro. “La sclerosi multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale – ricorda Inzani – si tratta di una patologia cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante. A Piacenza ci sono circa 600 pazienti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: