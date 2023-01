Nonostante il foglio di via torna a Monticelli e Castelvetro: denunciato

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, la pattuglia della stazione carabinieri di Monticelli – in un’area agricola solitamente frequentata da persone dedite al consumo e allo spaccio di stupefacenti – intorno alle 16.00 di ieri ha fermato un uomo 40enne, in compagnia di una donna. Dalle verifiche dei militari è emerso che l’uomo era gravato da un foglio di via obbligatorio emesso dalla questura di Piacenza il 21 aprile 2022. Dopo il controllo è stato accompagnato in caserma e avendo egli violato il divieto di ritorno nei comuni di Monticelli e Castelvetro, denunciato alla locale Procura della Repubblica.

