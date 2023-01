Rubano chilometri di cavi elettrici a Caorso e nel black-out spariscono le auto

Prima ci sono stati i furti nelle case, dopo l’apparente tregua di Natale. Sempre alle 19, ancora mentre i proprietari sono a cena, in salotto. Poi, a poche ore di distanza dai colpi, sono stati trafugati due chilometri e mezzo di conduttore in rame, equivalenti a più di dieci quintali di materiale nella linea elettrica. Mille abitazioni di Caorso si sono trovate al buio. E c’è chi, tornata la luce, ha scoperto che la propria auto in strada era sparita. “Le telecamere nel buio totale non hanno ripreso niente”.

L’articolo di Elisa Malacalza su Libertà