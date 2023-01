Senza biglietto del treno spintona il personale. Denunciato straniero

Intervento nella tarda serata di giovedì 12 gennaio alla stazione ferroviaria di Piacenza, per una persona straniera senza biglietto che ha opposto resistenza e spintonato gli addetti. L’uomo è stato accompagnato e deferito per resistenza e interruzione pubblico servizio. Lo straniero irregolare è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione per la valutazione della sua posizione amministrativa.

