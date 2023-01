Castel San Giovanni, nel 2022 registrati 214 nuovi abitanti. Superati i 14mila residenti

La popolazione di Castel San Giovanni supera quota 14mila residenti. Nel solo 2022 il comune capoluogo della Val Tidone è cresciuto di ben 214 abitanti rispetto all’anno precedente. Merito, o colpa a seconda di come la si voglia guardare, in gran parte della presenza di stranieri che ad oggi arrivano a quota 3.419. Vuol dire che ad oggi il 24,2%, quasi un quarto del totale dei residenti, parla un’altra lingua. La comunità maggiormente presente resta la romena, con 834 presenze. Nel 2022 Castello ha inoltre accolto 125 nuovi nati, la cui presenza necessita di una rete di servizi in grado di agevolare il compito dei genitori. È di pochi giorni fa la notizia che è stato pubblicato il bando per la costruzione del nuovo nido di via Duse che, si spera, possa aiutare a soddisfare la fame di posti ormai cronica nelle strutture per l’infanzia.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI OGGI SU LIBERTA’