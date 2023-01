Dalla pet teraphy all’outdoor education: nuova offerta alla scuola d’infanzia “Dante”

Insolito Open Day alla scuola d’infanzia “Dante”: presenti infatti, oltre alle famiglie dei futuri alunni, il primo cittadino, Katia Tarasconi, e gli assessori Mario Dadati, Simone Fornasari e Matteo Buongiorni. La dirigente scolastica dell’istituto di via Dante Alighieri, Monica Caiazzo, ha spiegato come la scuola d’infanzia, che è la più grande della Regione, sia riuscita a trasformare la propria complessità traducendola in un’ampia offerta formativa, che abbraccia corsi di pet therapy, outdoor education, ambienti di apprendimento e lettura creativa.

Il sindaco, elogiando la capacita educativa dell’istituto, ha promesso piena collaborazione da parte dell’amministrazione per “gli interventi di cui necessita la struttura, le cui mura tuttavia non sono di proprietà del comune. L’obiettivo – ha continuato Tarasconi – è quello di intervenire dove possibile e nel mentre dare agli studenti e agli insegnanti un’alternativa”.